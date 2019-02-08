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В пятницу, 8 февраля, в Украине антициклон с романтическим именем Chloe организует сухую погоду с переменной облачностью, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Пятничный день будет довольно теплым, 0 + 3 градуса, на Закарпатье и на крайнем юге +2 + 6 градусов. В Крыму и Приазовье возможен дождь», - написала она в Facebook.

В Киеве 8 февраля будут сухо, солнечно, ночью холодно, до -6 градусов, днем ​​ожидается около нуля.

Суббота и воскресенье обещают также быть сухими. Ночной мороз в выходные усилится, но уже днем ​​10 февраля в Украине южные потоки принесут очередное потепление.
ForUm

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