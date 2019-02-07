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Вчера, 6 февраля, около 12:00 в Полтаве улице Гребенки на 83-летнего мужчину упала ледяная глыба, в результате чего пострадавший скончался в больнице, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Каретой скорой помощи мужчина был доставлен в медицинское учреждение и госпитализированы с предварительным диагнозом: открытая черепно-мозговая травма. В больнице пенсионер умер.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая смерть потерпевшего).

 
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