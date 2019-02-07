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Украинские правоохранители осуществляют экстрадицию в Германию двух мужчин, которые в августе 2017 года в городе Вупперталь совершили умышленное убийство гражданина Ирака, сообщает департамент коммуникации национальной полиции.

Немецкие правоохранители выразили благодарность украинским коллегам за эффективное сотрудничество и задержания разыскиваемых за тяжкие преступления. Так, двое граждан одной из стран Ближнего Востока разыскивались правоохранительными органами Федеративной Республики Германия с августа 2017 года. Как установили полицейские, тогда подозреваемые совместно с другими двумя лицами на территории города Вупперталь совершили умышленное убийство гражданина Ирака. Также они ранили другого гражданина, причинив ему ножевые ранения.

Поэтому правоохранители Германии объявили злоумышленников в международный розыск за совершение преступлений, предусмотренных ст. 212 (Умышленное убийство) и ст. 224 (Тяжкие телесные повреждения) УК Германии. К розыску подозреваемых присоединились оперативники уголовного розыска Украины.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники Департамента уголовного розыска задержали одного из разыскиваемых на территории Голосеевского района. Киев.

Позже в Днепровском районе столицы оперативники задержали и второго разыскиваемого. Оба подозреваемых для проживания в Украине использовали методы конспирации.

1 февраля одного из задержанных уже экстрадировали в ФРГ. Экстрадиция второго подозреваемого запланирована сегодня, 7 февраля. Согласно законодательству Германии им грозит до 15 лет заключения.
ForUm

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