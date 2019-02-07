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Рабочая группа Министерства внутренних дел зарегистрировала 15 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает 112 Украина.

«Рабочая группа (на уровне МВД) сейчас принимает обращения от общественности, обращения от политических партий и участников избирательного процесса. В настоящее время таких обращений немного больше, чем вы сказали уже. У нас данные около 700, начато 15 уголовных производств, составлено 147 административных протоколов, и остальные у нас проверяются», - рассказал Аваков.

По его словам, на данный момент существуют достаточно серьезные вызовы.

«У нас общая позиция с генеральным прокурором, мы это обсуждали, чтобы любое существенное нарушение избирательного законодательства имело свою оценку», - добавил министр, представляя законопроект № 8270 об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Как ранее сообщал ForUm, 31 декабря в Украине начался избирательный процесс выборов президента, которые состоятся 31 марта 2019 года.
ForUm

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