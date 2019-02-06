Сноубордистка Аннамари Данча, которая в понедельник, 4 февраля, установила лучший результат Украины на мировых первенствах, финишировав 6-й в параллельном гигантском слаломе, улучшила свой рекорд и получила первую медаль для Украины. Об этом сообщает Sportarena.

Для 28-летней украинки – это лучший результат в карьере. Она никогда не финишировала выше 15-го места в параллельном слаломе на чемпионатах мира. А ее лучшим результатом в любых дисциплинах было 6-е место на этом же чемпионате мира.

⚡️ Україна здобула першу в історію медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу!



Так, виявляється, у нас є цей вид спорту.



🇺🇦 Аннамарі Данча - срібна 🥈 призерка у дисципліні паралельний слалом. Неймовірний результат, якась фантастика. She came out of nowhere 🔥 pic.twitter.com/Ov3GOKI64U — Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) 5 февраля 2019 г.





Украина стала 24-й страной, которая выигрывала медаль на чемпионатах мира по сноубордингу. Сделать это сине-желтой сборной удалось на 13-м мундиале, который сейчас проходит в США.

Благодаря медали Аннимари Данчи Украина поднялась сразу на 21 место в общем медальном зачете, разделяя это место с Великобританией.