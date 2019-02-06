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Сноубордистка Аннамари Данча, которая в понедельник, 4 февраля, установила лучший результат Украины на мировых первенствах, финишировав 6-й в параллельном гигантском слаломе, улучшила свой рекорд и получила первую медаль для Украины. Об этом сообщает Sportarena.

Для 28-летней украинки – это лучший результат в карьере. Она никогда не финишировала выше 15-го места в параллельном слаломе на чемпионатах мира. А ее лучшим результатом в любых дисциплинах было 6-е место на этом же чемпионате мира.

 


 

 

Украина стала 24-й страной, которая выигрывала медаль на чемпионатах мира по сноубордингу. Сделать это сине-желтой сборной удалось на 13-м мундиале, который сейчас проходит в США.

Благодаря медали Аннимари Данчи Украина поднялась сразу на 21 место в общем медальном зачете, разделяя это место с Великобританией.
ForUm

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