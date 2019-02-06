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Украинская гривня укрепляется благодаря притоку валюты в страну в результате продажи валюты населением, поступлений выручки от экспорта продукции украинских аграриев и металлургов, а также покупки нерезидентами гривневых государственных облигаций.

Об этом заявил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает УНИАН.

«Это и продажа населения – в день население продает по 10-15 млн. В предыдущие месяцы население больше покупало, а сейчас другая тенденция. Мы имеем довольно неплохие поступления экспортной выручки», - сказал Чурий, напоминая, что в прошлом году украинские аграрии получили рекордный урожай.

«Большие поступления от металлургических предприятий. В прошлом году многие из них были на реконструкции, которая в этом году завершилась, и многие предприятия работают на больших мощностях», - добавил Чурий.

Также он назвал одним из позитивных факторов для гривни поступления средств от нерезидентов в результате покупки ими гривневых облигаций внутреннего государственного займа. «Поступления уже составляют приблизительно 300 млн долл. За последние 3-4 недели мы видим такую тенденцию. Она вызвана, прежде всего, жесткой монетарной политикой – у нас очень высокая ставка по гривне», - пояснил Чурий.

Он также сообщил, что в результате покупки нерезидентами гривневых ОВГЗ валюта поступает в резервы НБУ, а гривня - Министерству финансов. Прогнозировать возможный объем покупки нерезидентами украинских ОВГЗ в дальнейшем Чурий не стал. 

Напомним, 6 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,03 гривни за доллар.
ForUm

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