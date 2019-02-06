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6 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке:

доллар США - 26,94 - 26,97 гривни;

евро - 30,69 - 30,72 гривни;

российский рубль - 0,4101 - 0,4108 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:17 котировки гривни к доллару составляли 26,89 - 27,22 гривни.  

Напомним, Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку и установил его на 6 февраля на уровне 27,21 гривни.
ForUm

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