6 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,03 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке:
доллар США - 26,94 - 26,97 гривни;
евро - 30,69 - 30,72 гривни;
российский рубль - 0,4101 - 0,4108 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:17 котировки гривни к доллару составляли 26,89 - 27,22 гривни.
Напомним, Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку и установил его на 6 февраля на уровне 27,21 гривни.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время