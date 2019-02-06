Сегодня, 6 февраля, Кабинет Министров Украины принял заявление об отставке и.о. министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка и одновременно назначил на должность исполняющего обязанности министра - заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Максим Мартынюк был назначен на должность первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины распоряжением Кабинета Министров Украины 27 июля 2016 года. Распоряжением Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2018 № 920-р на Мартынюка было временно возложено исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины.

8 сентября 2016 года Ольга Трофимцева была назначена на должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.