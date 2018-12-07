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Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк назначен  временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия.

Соответствующее распоряжении Кабмина опубликовано на правительственном портале.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Мартынюка Максима Петровича», - сказано в документе.

Напомним, в мае 2017 года министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал заявление об отставке

22 ноября Верховная Рада Украины приняла отставку Кутового.
ForUm

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