Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк назначен временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия.
Соответствующее распоряжении Кабмина опубликовано на правительственном портале.
«Возложить временно исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Мартынюка Максима Петровича», - сказано в документе.
Напомним, в мае 2017 года министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал заявление об отставке.
22 ноября Верховная Рада Украины приняла отставку Кутового.
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