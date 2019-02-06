В четверг, 7 февраля, антициклон принесет Украине сухую солнечную погоду, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Только в Харьковской и Сумской областях возможен небольшой снег», - написала она в Facebook.
Ближайшей ночью температура воздуха ожидается 1-5 градусов, завтра днем от 1 мороза до 3 тепла, в южной части 3-8 градусов тепла.
В Киеве завтра без осадков, ночью -2-5 градусов, днем около нуля.
«Пятница и суббота еще побудут холодными, с воскресенья снова потеплеет», - сообщила синоптик.
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