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В четверг, 7 февраля, антициклон принесет Украине сухую солнечную погоду, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Только в Харьковской и Сумской областях возможен небольшой снег», - написала она в Facebook.

Ближайшей ночью температура воздуха ожидается 1-5 градусов, завтра днем ​​от 1 мороза до 3 тепла, в южной части 3-8 градусов тепла.

В Киеве завтра без осадков, ночью -2-5 градусов, днем ​​около нуля.

«Пятница и суббота еще побудут холодными, с воскресенья снова потеплеет», - сообщила синоптик.

 
ForUm

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