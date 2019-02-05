также в разделеСтолица
Полицейского начальника в Киеве задержали на взятке в $15 тысяч 17
Гендиректору завода «Маяк» сообщили о подозрении в невыплате зарплат 13
«Гостиный двор» перешел в собственность государства 37
Из-за гриппа в Киеве закрыли уже 106 школ 26
Прокуратура требует направить женщину, утопившую своих детей, в психбольницу 32
Суд арестовал мужчину, выстрелившего в лицо ребенку 22
КГГА: Вертолетную площадку в Киеве пытаются вернуть Януковичу 95
Пожар на киевских складах потушили 28
Горящие склады в Киеве могут обвалиться 47
В Киеве – крупный пожар на складах 96
Водитель, спровоцировавший крупное ДТП в Киеве, арестован 43
Суд вынес приговор разбойнику-«спайдермену» 25
В Киеве мужчина выстрелил в лицо ребенку 83
Подозреваемый в жестоком убийстве мужчины на Лукьяновке задержан 28
В Киеве сошли с рельсов два трамвая 118
На столичной Лукьяновке зарезали мужчину 54
Центральный ж/д вокзал в Киеве могут передать в концессию 33
Виновник масштабного ДТП на площади Победы задержан 103

В ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В связи с этим коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.

В «Киевавтодоре» напоминают, что внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с синоптической ситуации принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги