В ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В связи с этим коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.
В «Киевавтодоре» напоминают, что внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с синоптической ситуации принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы.
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