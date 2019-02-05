В ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В связи с этим коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.

В «Киевавтодоре» напоминают, что внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с синоптической ситуации принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы.