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В комиссии Европарламента по иностранным делам одобрили доклад латвийского депутата Сандры Калниете о состоянии отношений между Евросоюзом и РФ, где было указано, что Россию больше нельзя считать стратегическим партнером европейского сообщества.

Об этом сообщает UATV со ссылкой на пресс-службу Европейской народной партии.

По словам депутата, ЕС должен направить четкий сигнал о дальнейших санкциях, если незаконные действия России продолжатся.

«После 2008 года и нападения на Грузию Россия перестала быть ответственным партнером на международной арене и стала опасной для своих соседей государством. Я глубоко убеждена, что время для хорошего дипломатического языка закончилось», - считает Калниете.

Латвийский депутат убеждена, что ЕС не может сотрудничать с Москвой в то время, когда Кремль оккупировал часть территории Украины.

«Я считаю, что пока РФ продолжает оккупировать Украину и действовать против других европейских стран, рамки для любого сотрудничества с ней крайне невелики. Важно продолжать усиливать санкции против России, пока она полностью не будет соответствовать международным нормам и прекратит свою агрессию в отношении Украины и других стран», - добавила Калниете.
ForUm

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