В случае снижения угроз вторжения РФ на территорию Украины, все вызванные на сборы резервисты вернутся домой к рождественским праздникам, сообщает управление по связям с общественностью Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Подходят к концу сборы резервистов первой очереди, которые начались с введением военного положения. Указанные мероприятия продолжаются в рамках масштабной подготовки государства в условиях военного положения к готовности действовать и побеждать в условиях полномасштабного военного вторжения противника», – говорится в сообщении.

Как заявил, начальник управления подготовки персонала Главного управления подготовки ВСУ полковник Николай Губин, целью подготовки резервистов является восстановление навыков одних категорий военнообязанных и обучение остродефицитным специальностям, которые требуются для обеспечения войск подготовленным персоналом. «Резервисты вспоминают приобретенные во время предварительного обучения знания и навыки, свои боевые, которые они получили во время участия в боевых действиях в районе проведения операции Объединенных сил (антитеррористической операции) и приобретают новые знания», - отметил он.

Губин сообщил, что в восемь учебных центров Вооруженных сил Украины направлены более трех тысяч военнообязанных из всех уголков нашей страны. Подготовка организована по 42 военно-учетным специальностям и более 120 различными специализациями (должностям).

С целью более качественной подготовки резервистов начальником Генерального штаба принято решение о проведении военной стажировки на первичных командных должностях в учебных центрах до 250 курсантов высших военных учебных заведений.

«Общение с военнослужащими показало, что среди них нет равнодушных, и все готовы защищать Родину с оружием в руках. Указанное обучение обеспечивает поддержание ранее приобретенных навыков, дает возможность выполнить не только поставленную задачу, но и сохранить свою жизнь. Для этого в программах подготовки введены такие предметы обучения, как безопасность боя и выживания», – заявил Губень.

«Эти все навыки являются залогом успешного выполнения боевых задач. В случае снижения угроз по вторжению агрессора на территорию Украины, все резервисты убудут к рождественским праздникам домой и встретят их в кругу своих семей и родных», – сказано в сообщении.

Напомним, 3 декабря в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы оперативного резерва первой очереди.