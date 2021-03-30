Верховная Рада приняла закон №3553 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета», сообщается на сайте парламента.

Законом предусмотрено создание на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки, упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение надлежащего функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, введение нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Закон усовершенствует порядок воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе вводит воинский учет резервистов.

Законом внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде Украины, Жилищного кодекса Украинской ССР, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительного кодекса, а также к более 30 законов Украины.