В Вооруженных силах Украины нет проблем с организацией призыва резервистов на сборы, что со своей стороны дает основания говорить о гарантированном доукомплектовании воинских частей в штаты военного времени в случае необходимости. Сейчас в военно-оперативный резерв зачислено около 234 тыс. человек.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства обороны Украины Александр Дублян, передает Укринформ.

«На сегодняшний день среди военнослужащих, уволенных с военной службы в запас за последние годы, начиная с 2015 года, в военно-оперативный резерв зачислено около 234 тыс. человек, что является основным источником для обеспечения оперативного доукомплектования войск мобилизационными ресурсами», - отметил Дублян во время форума «Украина 30. Безопасность государства» накануне.

По его словам, начиная с 2015 года, в ВСУ начато создание и формирование военно-оперативного резерва первой очереди. Для реализации этой цели были внесены соответствующие изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Указ Президента «О Положении о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных сил Украины», что в целом обеспечило практические шаги формирования военно-оперативного резерва на законодательном уровне.

Госсекретарь также напомнил, что 25 марта 2021 года указом Президента было введено в действие решение СНБО «О Стратегии военной безопасности», главная цель которой - заранее подготовленная и всесторонне обеспеченная комплексная оборона Украины, на основе сдерживания, стабильности и взаимодействия, что обеспечивает военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины. Именно такой подход будет способствовать интеграции Украины в Евроатлантическое пространство безопасности, уверен он.

Кроме того, 23 апреля текущего года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета», который был инициирован Президентом. Этот закон позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии.

Относительно подготовки резервистов, Дублян рассказал, что она осуществляется во время учебных сборов как в составе боевых воинских частей, так и в учебных заведениях Министерства обороны, а также на курсах подготовки и повышения квалификации при учебных заведениях. На сбор и подготовку личного состава резервистов в воинских частях отводится 15 суток, а в учебных заведениях - 30.