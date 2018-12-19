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Сотрудники Службы безопасности Украины, задействованные в операции Объединенных сил, блокировали в Мариуполе деятельность международной организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили восемь ранее судимых жителей одной из стран Южного Кавказа, Северной Африки и местные жители. Руководил группировкой бывший так называемый «смотрящий» за Авдеевкой Донецкой области.

Злоумышленники, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали от граждан, в частности частных предпринимателей, деньги. Суммы за «решение вопроса» составляли от восемьсот до одиннадцати тысяч долларов США. В случае неуплаты «дани» рэкетиры угрожали насилием и физической расправой.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности представителей банды. Правоохранители задержали в Мариуполе восемь злоумышленников после получения очередного «транша» от местного предпринимателя в размере почти шесть тысяч гривен.

Среди задержанных было так называемое доверенное лицо «вора в законе», который пытался установить свое влияние на территории региона.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли деньги и другие вещественные доказательства. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по блокированию деятельности группировки проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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