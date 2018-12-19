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Государственный секретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с предстоятелем автокефальной Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США, передает УНИАН.

«Секретарь Майкл Помпео сегодня провел телефонный разговор с новоизбранным главой Православной церкви Украины Митрополитом Епифанием, подчеркнув поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета», - указано в сообщении.

Помпео также призвал уважать право всех украинцев на свободу вероисповедания.

Как сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.
ForUm

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