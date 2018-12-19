На протяжении двух последних лет правительством и парламентом Украины были проведены важные реформы в газодобыче, значительные изменения произошли в законодательстве, которые позитивно оценивают иностранные и отечественные инвесторы.

Об этом на пресс-конференции 18 декабря сообщил исполнительный директор ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах, сообщает Golos.ua.

«Недавно правительство сделало логичный шаг, позволив привлекать иностранных и отечественных инвесторов, предлагая им объекты для инвестирования. Так, на прошлой неделе был дан старт онлайн аукциону, на котором для инвесторов было предложено 10 площадок из 30. Сегодня Кабмин утвердил 11 соглашений для подписания договоров по распределению продукции. Это выдающееся событие, такого уже не было много-много лет, и мы ожидаем активного интереса со стороны иностранных компаний», - отметил Опимах.

По его словам, более 40% участков, которые предложил Кабмин, достигают почти 20 тысяч квадратных километров на суше. Кроме того, сегодня правительство утвердило комплексные условия для участия в разработке Юзовского месторождения компании чешского холдинга ЕРН.

Член управления компании Nafta и проект-менеджер холдинга ЕРН Роберт Бундил сообщил, что узнал о Юзовском месторождении ровно два года назад, в декабре 2016 года.

«После тщательной подготовки и сбора информации в сентябре следующего года я предложил этот проект концерну ЕРН и мне сказали, да – это то, что мы хотели сделать в Украине и это та инвестиция, которая интересна», - отметил Бундил.

По его словам, холдинг ЕРН делится на две основные отрасли. Первая – это производство электроэнергии и добыча угля, а вторая, это так называемый дистрибутивный бизнес, куда входит дистрибуция газа, электроэнергии, сохранение газа.

«Компания Nafta, которая должна была стать дистрибьютером Юзовского месторождения, находится в холдинге ЕРН в группе регулируемого бизнеса и у не есть все ресурсы, чтобы заниматься таким проектом, как Юзовское. Кратко о наших цифрах: в прошлом году показатель EBIDTA составил два миллиарда евро, оборот холдинга составил около шести миллиардов. В целом, холдинг является собственником активов на 11 миллиардов евро. Это краткая характеристика и гарантия того, что компания-инвестор готова нести все обязательства, которые были подписаны правительством Украины. На протяжении последних двух лет я неоднократно встречался с премьер-министром, господином Гройсманом. Он, как и правительство в целом, понял, что наши планы достаточно прозрачны и что у нас достаточно и финансовых и технических ресурсов для того, чтобы мы могли развивать этот проект на высоком уровне. Техническим гарантом этого проекта будет компания Nafta, которая занимается добычей газа более ста лет», - подытожил Бундил.

Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула отметил, что чехи и словаки доказали, что являются надежными партнерами Украины в Европе. По его словам, еще в 2014 году компания Eurostream начала реверные поставки природного газа из ЕС в Украину.

«Больше четырех лет мы поддерживаем курс правительства Украины на увеличение собственной добычи газа для достижения энергетической независимости страны и готовы способствовать привлечению надежных европейских инвесторов среди наибольших нефтегазодобывающих компаний», - отметил Матула.

Как сообщила заместитель министра по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, сегодня был сделан важный шаг в направлении энергонезависимости. Шаг навстречу новым инвестициям.

На заседании Правительства утверждены конкурсные условия для 12 новых проектов по заключению соглашений о разделе продукции. Украина рассчитывает привлечь более 50 млрд грн к добыче углеводородов в результате заключения будущих соглашений.

Конкурсы будут проведены с максимальной прозрачностью. Для повышения прозрачности была включена норма, обязывающую заявителей раскрывать не только информацию о своих участников, но и фактических конечных бенефициаров.

Претенденты будут иметь 3 месяца с момента публикации конкурсной документации для ознакомления, принятия решения и регистрации конкурсной заявки.

Конкурсные условия предусматривают минимальный объем инвестиций, перечень и срок проведения работ на участке, основные критерии распределения продукции и особенности условий соглашения со стороны государства.

Таким образом, в 2019 году государство предложит инвесторам на аукционах и конкурсах более 40 нефтегазовых участков общей площадью более 20 тыс. кв.км.

Это решение - долгожданный шаг для газодобывающей отрасли и закономерное продолжение стратегической политики увеличения объемов собственной газодобычи.