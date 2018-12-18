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В Службе безопасности Украины не исключают усиления спецслужбами РФ подрывной деятельности в Украине перед новым годом.

Об этом представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Нестюк сказал на брифинге, отвечая на вопрос о возможности обострения ситуации на востоке Украины перед новым годом или вероятности совершения спецслужбами России спецопераций, сообщает УНИАН.

«Учитывая, что наше государство находится накануне важных событий следующего года, мы можем прогнозировать и, анализируя имеющуюся сегодня информацию, можем предполагать, что разведывательная, подрывная деятельность российских спецслужб, контролируемых ими представителей «безопасности» «ЛНР» и «ДНР», как минимум интенсивность ее не будет уменьшаться, а возможно и будет расти», - сказал представитель Департамента контрразведки СБУ.
 
ForUm

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