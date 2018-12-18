Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили в систематическом получении взяток сотрудников Днепровского отряда военизированной охраны Регионального филиала «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця».
По данным пресс-центра ведомства, должностные лица отряда совместно с представителями местного криминалитета организовали механизм похищения грузов, в частности металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, проходящих через железнодорожные станции Запорожской области. Злоумышленники также требовали от владельцев этих грузов неправомерное вознаграждение за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров по территории региона.
По заключению экспертов, существование противоправного механизма хищения грузов наносило АО «Укрзализныця» большие убытки и приводило к финансовому истощению общества.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства одним из руководителей Днепровского отряда военизированной охраны четырехсот тысяч гривен от частного предпринимателя и задержали чиновника при получении последней части взятки в размере почти 150 тысяч гривен.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников противоправной деятельности.
Операция проводилась при содействии Департамента безопасности АО «Укрзализныця».
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