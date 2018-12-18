также в разделеОбщество
Экс-сбушник пытался взорвать ж/д пути на Харьковщине 10
Сотрудникам ГПУ существенно повысят зарплаты 17
Кабмин выделит 2,5 миллиарда на строительство метро на Виноградарь 9
Пластуны передали Порошенко Вифлеемский огонь мира 17
Рекорд радиодиктанта: Более 300 человек написали текст без ошибок 15
Британский разведывательный корабль вошел в Черное море 36
Нардеп предложил праздновать в Украине еще одну дату 43
Ватикан признал автокефальную церковь в Украине 124
США поздравили Украину с созданием единой церкви 35
НАПК рассказало, какие подарки чиновникам придется вернуть Святому Николаю 23
Фильм о войне на Донбассе вошел в шорт-лист «Оскара» 36
Нокаутированный Гвоздком Стивенсон вышел из комы 50
Митрополит Епифаний: Никаких захватов храмов Московского патриархата не будет 26
Денисова потребовала от РФ улучшить условия содержания Сущенко 16
Украинский «Донбасс» и российский «Собибор» не попали в шорт-лист «Оскара» 26
Двое мужчин получили по два года тюрьмы за нападение на полковника ВСУ 39
17 декабря. Картина дня 27
Боевику «ЛНР», воевавшему на Светлодарской дуге, дали 10 лет тюрьмы 31

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили в систематическом получении взяток сотрудников Днепровского отряда военизированной охраны Регионального филиала «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця».

По данным пресс-центра ведомства, должностные лица отряда совместно с представителями местного криминалитета организовали механизм похищения грузов, в частности металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, проходящих через железнодорожные станции Запорожской области. Злоумышленники также требовали от владельцев этих грузов неправомерное вознаграждение за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров по территории региона.

По заключению экспертов, существование противоправного механизма хищения грузов наносило АО «Укрзализныця» большие убытки и приводило к финансовому истощению общества.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства одним из руководителей Днепровского отряда военизированной охраны четырехсот тысяч гривен от частного предпринимателя и задержали чиновника при получении последней части взятки в размере почти 150 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников противоправной деятельности.

Операция проводилась при содействии Департамента безопасности АО «Укрзализныця».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги