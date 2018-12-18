Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили в систематическом получении взяток сотрудников Днепровского отряда военизированной охраны Регионального филиала «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця».

По данным пресс-центра ведомства, должностные лица отряда совместно с представителями местного криминалитета организовали механизм похищения грузов, в частности металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, проходящих через железнодорожные станции Запорожской области. Злоумышленники также требовали от владельцев этих грузов неправомерное вознаграждение за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров по территории региона.

По заключению экспертов, существование противоправного механизма хищения грузов наносило АО «Укрзализныця» большие убытки и приводило к финансовому истощению общества.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства одним из руководителей Днепровского отряда военизированной охраны четырехсот тысяч гривен от частного предпринимателя и задержали чиновника при получении последней части взятки в размере почти 150 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников противоправной деятельности.

Операция проводилась при содействии Департамента безопасности АО «Укрзализныця».