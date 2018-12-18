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18 декабря около 07:45 на 17 км автодороги Житомир-Могилев-Подольский в селе Дворец Житомирского района в результате ДТП погибли три человека, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба облполиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel, 38-летний житель Хмельницкой области, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota.

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Opel, 38-летний и 71-летний жители Хмельницкой области. Еще один пассажир автомобиля, 8-летний житель Хмельницкой области, получил травмы и был доставлен в Житомирскую областную детскую больницу.

Также повреждения получили водитель и пассажирка автомобиля Toyota, 37-летняя жительница Новоград-Волынского и 45-летняя гражданка Польши. Их доставили в лечебные учреждения Житомира.

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.
ForUm

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