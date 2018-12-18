Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену РФ с требованием улучшить условия содержания украинского политзаключенного Романа Сущенко.

«Я срочно обратилась с письмом к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно принять меры по обеспечению гражданина Украины Романа Сущенко надлежащими условиями содержания и медицинской помощью», - написала она в Facebook.

Ранее Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима.

«Пару строк об обыденном. За прошедшее с момента этапирования время пришлось пережить культурный шок, связанный прежде всего не с условиями и «прелестями» перемещения по принуждению (вагон «столыпин», антисанитария, тараканы размером со спичечный коробок, вездесущие грызуны всех мастей, плесень, влажность, кромешная тьма, недоедание и холод), а с отношением к людям, поменявшим по решению суда свой социальный статус», - отмечает Сущенко.

Напомним, 4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.