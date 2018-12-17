Сегодня, 17 декабря, 2018 года в резиденции предстоятеля УПЦ МП на территории Свято-успенской Киево-Печерской лавры состоялось внеочередное заседание Священного Синода Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Заседание возглавил блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Постоянными членами Священного синода являются: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, секретарь Священного Синода УПЦ, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний; временные члены Синода: митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий; архиепископ Бердянский и Приморский Ефрем; епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

Во время работы заседания Священного Синода УПЦ были рассмотрены вопросы, связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед УПЦ МП.