также в разделеМир
Песков «успокоил» Лукашенко: Планов полного объединения нет 7
В США обнародовали доказательства вмешательства РФ в выборы 60
В Греции возле здания телеканала взорвали бомбу 15
В РФ из-за обрушения крыши завода погибли 3 человека 12
Число жертв теракта в Страсбурге возросло до 5 человек 11
В Париже во время акций протеста задержали 179 человек 12
«Смерть Сталина» признали лучшей европейской комедией 44
В Португалии разбился медицинский вертолет, погибли 4 человека 27
В ходе массовых протестов в Будапеште задержаны более 50 человек 114
Австралия признала Западный Иерусалим столицей Израиля 29
Во Франции снова протестуют «желтые жилеты» 695
Сербия требует созвать чрезвычайную сессию Совбеза ООН из-за Косово 37
В Сербии заговорили о вооруженном вторжении в Косово 62
Число жертв теракта в Страсбурге возросло до 4 человек 24
Парламент Косово проголосовал за создание армии 44
Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию 89
ЕС отказался от повторных переговоров по Brexit 22
Сенат США обвинил саудовского принца в убийстве Хашогги 41

Посольство Турции в Приштине поддержало преобразование Сил безопасности Косово в армию, заявив, что это суверенное право Косова как государства.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на косовскую Gazeta Express.

Официальная Анкара, согласно последнему заявлению, ожидает, что трансформация состоится демократическим путем в соответствии с Конституцией и в координации с НАТО, и будущая армия будет служить миру в регионе.

Посольство Турции в Приштине подчеркивает, что Анкара, «уделяя миру и стабильности в регионе большое значение, будет продолжать поддерживать продолжение диалога между Приштиной и Белградом».

Как сообщалось, 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание национальной армии.

Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косово о создании национальной армии. ЕС также не поддержал его.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2299 грн.
22
Теги