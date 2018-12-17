Посольство Турции в Приштине поддержало преобразование Сил безопасности Косово в армию, заявив, что это суверенное право Косова как государства.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на косовскую Gazeta Express.
Официальная Анкара, согласно последнему заявлению, ожидает, что трансформация состоится демократическим путем в соответствии с Конституцией и в координации с НАТО, и будущая армия будет служить миру в регионе.
Посольство Турции в Приштине подчеркивает, что Анкара, «уделяя миру и стабильности в регионе большое значение, будет продолжать поддерживать продолжение диалога между Приштиной и Белградом».
Как сообщалось, 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание национальной армии.
Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косово о создании национальной армии. ЕС также не поддержал его.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время