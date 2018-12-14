также в разделеМир
В Сербии заговорили о вооруженном вторжении в Косово 33
Число жертв теракта в Страсбурге возросло до 4 человек 11
Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию 59
ЕС отказался от повторных переговоров по Brexit 18
Сенат США обвинил саудовского принца в убийстве Хашогги 17
Полиция убила страсбургского стрелка 104
В США подозреваемая в шпионаже россиянка признала вину 102
СМИ: Бутина признала вину и назвала своего куратора 115
РФ выслала словацкого военного дипломата 51
Число жертв крушения поезда в Турции увеличилось до 9 человек 54
В США бывшего юриста Трампа приговорили к трем годам тюрьмы 15
В Турции в результате крушения поезда погибли 4 человека, десятки раненых 28
Улицы городка в ФРГ из-за аварии залило шоколадом 97
«О ней никто не знает»: Путин прокомментировал дело Бутиной 269
Стрельба в Страсбурге: трое погибших, 12 раненых 78
Time объявил «стражей» человеком года 117
Британский парламент проголосует по Brexit до 21 января 30
Турция начала строить военно-морскую базу на Черном море 91

В пятницу, 14 декабря, парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО.

Такое решение поддержали 105 из 120 депутатов парламента. 11 представителей сербского меньшинства бойкотировали голосование, сообщает «Новое Время».

Отмечается, что парламентарии Косово поддержали создание полноценной регулярной армии численностью 5000 военных.

Ранее парламент Косово проголосовал за то, чтобы принять правительственные предложения о создании регулярной армии на базе сил безопасности и передать их в комиссию для обсуждения.

Перед этим министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что единственными вооруженными силами в Косово могут быть лишь миротворцы под руководством НАТО, и косовская армия будет «угрозой Сербии и сербам».

Позже премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что формирование косовской армии может спровоцировать сербскую вооруженную интервенцию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал несвоевременными планы Косово создать регулярную армию. Он заявил, что решение может иметь серьезные последствия для будущих евроатлантических связей страны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги