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Украинский народ сейчас не воспримет перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом в интервью Радио Свобода заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

«Нам нужно завершить полноценное единение. Мы получаем томос, формируем все соответствующие органы этой церкви. Это практически новая структура. Есть много работы по формированию», – отметил он.

По словам митрополита, объединение будет проводиться спокойно, мудро, взвешенно, «потому что нужно работать так, чтобы это объединяло, а не разъединяло».

«Даже если мы вспомним о праздновании Рождества Христова, о календаре. Если мы изменим с 7 января на 25 декабря, украинский народ этого не воспримет. Нужно объяснять, доказывать. Когда люди поймут, что это не догма, это просто дата, тогда можно делать и принимать решения», – подчеркнул Епифаний.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января. 
ForUm

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