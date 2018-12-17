Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко прислал первый рисунок из колонии в деревне Утробино, сообщает Укринформ.
В письме коллегам он также рассказал о своих наблюдениях о новом месте пребывания.
«Пару строк об обыденном. За прошедшее с момента этапирования время пришлось пережить культурный шок, связанный прежде всего не с условиями и «прелестями» перемещения по принуждению (вагон «столыпин», антисанитария, тараканы размером со спичечный коробок, вездесущие грызуны всех мастей, плесень, влажность, кромешная тьма, недоедание и холод), а с отношением к людям, поменявшим по решению суда свой социальный статус», - пишет Сущенко.
По словам журналиста, целью сотрудников исправительного учреждения является запугать и унизить достоинство людей, отбывающих наказание.
Сущенко отметил, что до того момента, пока человек не испытает на себе заточение, невозможно его представить. «... Это страшно, тревожно страшно», - написал он.
Кроме письма коллегам политзаключенный прислал свой новый рисунок - утраченный «Руанский собор». Ранее Сущенко уже рисовал его, но по неизвестным причинам он был утерян и не дошел до его семьи. Поэтому журналист решил нарисовать новый.
Как указал журналист, рисунок выполнен с помощью «кировского розового киселя» и пастелью.
Напомним, 4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
12 сентября верховный суд России оставил в силе вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.
По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.
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