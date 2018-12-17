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Три человека погибли в результате обрушения здания в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области, передает ТАСС.

«Из-под завалов извлечены тела трех погибших. Еще четверо госпитализированы», - сказал собеседник агентства. 

«По предварительным данным, из-под завалов извлечены все, кто мог под ними находиться», - сказал представитель МЧС. Вместе с тем, он добавил, что разбор завалов продолжается.

В свою очередь министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев сообщил, что пострадали 12 человек. «На данный момент в результате происшествия в городе Дзержинский Московской области в Дзержинскую городскую больницу госпитализированы шесть человек с травмами различной степени тяжести. Еще шестерым была оказана первая помощь, в госпитализации они не нуждались. Один человек погиб», - сказал он.

Как пояснил источник в экстренных службах, из шестерых госпитализированных четверо были извлечены из-под завалов.

По данным МЧС, обрушение бетонных перекрытий одноэтажного производственного здания, которое принадлежит ООО «Техногрупп», произошло при проведении ремонтных работ. «Площадь обрушения составила 130 кв. метров», - уточнили в ведомстве.

В правоохранительных органах РФ уточнили, что причиной обрушения, по предварительным данным, стало нарушение «техники безопасности и технологии при проведении ремонтно-строительных работ».

Всего к ликвидации последствий обрушения привлечены 116 человек и 35 единиц техники.
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