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В Одесской области возле границы с Молдовой найден мертвым с огнестрельными ранениями 23-летний сержант-контрактник пограничных войск Евгений Колесник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Сегодня ночью на участке Подольского отряда в районе н.п. Словяносербка во время несения службы по охране государственной границы исчез военнослужащий по контракту с огнестрельным оружием», – отметил он.

По словам Слободяна, как только факт исчезновения был обнаружен, пограничники совместно с Нацполицией сразу организовали поиск военнослужащих. По тревоге были подняты резервы отряда, к поиску привлечены подразделения Нацполиции, СБУ, других правоохранительных органов, активисты из числа местного населения.

«В результате поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельным ранением в нескольких километрах от места несения службы. По предварительному изучению обстоятельств инцидента, причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего», – подчеркнул он.

По факту смерти возбуждено уголовное дело. Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента.
ForUm

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