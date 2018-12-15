Предстоятель Единой поместной православной церкви в Украине Епифаний призвал всех архиереев участвовать в поместной православной церкви.

Об этом он сказал во время выступления на Софийской площади перед верующими после Объединительного собора, сообщает УНИАН.

«Убежден, что поместная православная церковь единая и признанная, верой и правдой будет служить своему украинскому народу, молиться и вести его путем спасения», - подчеркнул Епифаний.

«А также я бы хотел призвать всех наших собратьев архиереев, всех верующих в новосозданную единую украинскую православную церковь», - добавил Епифаний.

По его словам, «двери» единой поместной православной церкви открыты для всех. «Мы призываем всех к единению. Мы призываем быть в этой признанной единой поместной украинской церкви», - отметил Епифаний.

Как ранее сообщал ForUm, на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.