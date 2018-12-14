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Пострадавший от взрыва в Фастове мужчина выпал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как сообщалось ранее, в городе Фастов на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа. На месте полиции работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники. Эвакуировали жителей дома.

Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.
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