В городе Фастов на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
На месте происшествия работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники. Сейчас происходит эвакуация жителей дома.
Сообщение о взрыве поступило в 09:15.
На место происшествия направляется кинологическая служба, которая будет задействована для поиска людей, которые, возможно, исчезли.
Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.
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