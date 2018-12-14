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В городе Фастов на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

На месте происшествия работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники. Сейчас происходит эвакуация жителей дома.

Сообщение о взрыве поступило в 09:15.

На место происшествия направляется кинологическая служба, которая будет задействована для поиска людей, которые, возможно, исчезли.

Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.
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