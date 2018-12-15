В Фастове Киевской области из-под завалов жилого дома, где произошел взрыв, извлечены тела двух погибших. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин.



«В 21:45 из-под завалов здания в Фастове Киевской области извлекли 2 тела - мужского и женского пола», – написал он

Чечеткин подчеркнул, что у здания развернуты 2 пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим. На месте работают психологи.

По данным пресс-службы ГосЧС, в 00:26 15 декабря поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций завершены.

Проведено подключение к электро- и водоснабжению с 1 по 3 подъезды дома и частично 4 подъезд. На 15 декабря запланировано проведение работ по подключению дома к газоснабжению (кроме аварийного подъезда).

Как сообщал ForUm, 14 декабря в 09:20 по ул. Садовая, 10, в Фастове Киевской области в одном из подъездов, предварительно, на четвертом этаже пятиэтажного десятиподъездного жилого дома (70 квартир, зарегистрировано 166 жителей) произошел взрыв вероятно бытового газа без последующего горения.

Взрывом разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего по пятый этаж.

Также от взрыва мужчина выпал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги.