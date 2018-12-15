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Представители Службы безопасности Украины сопровождают священников УПЦ в Киев на разговор с митрополитом УПЦ Симеоном.  Об этом в комментарии журналистам сообщил митропролит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит, передают «Вести».

По словам священника, после церковной службы на Буковине к нему подошел сотрудник СБУ и предложил проследовать в Киев.

«Я проводил службу на Буковине в селе. Сегодня утром ко мне подошли люди из Службы безопасности и предложили проследовать с ними в Киев для разговора с митрополитом Симеоном. Я перезвонил Симеону, он подтвердил, что хочет со мной разговаривать. Вместе с человеком из СБУ мы приехали вместе в Киев», - сообщил митрополит.

По словам Агапита, встреча с Симеоном не состоялась. «Возможности переговорить с митрополитом не получилось.  Вместе с народными депутатами Андреем Деркачем и другими мы пришли в Киево-Печерскую Лавру», - сообщил Симеон.

«Я дал интервью, в котором сказал, что в Соборе (15 декабря - ред) участия принимать не собираюсь. Наша церковь в соборе не участвует», - подчеркнул священник.

По словам народного депутата Андрея Деркача, сотрудник СБУ сопровождал митрополита Агапита от Черновцов до Киева.

«Священника сопровождал сотрудник СБУ Дмитрий Горбенко, который предложил встречу с руководством СБУ, а потом с Президентом. Мы вместе с народными депутатами укрыли Агапита в Киево-Печерской Лавре после попыток сотрудников СБУ заставить митрополита принять участие в так называемом соборе», - сообщил Деркач.
ForUm

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