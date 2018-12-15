Сербия требует созвать чрезвычайную сессию Совета безопасности ООН из-за решения парламента Косово о преобразовании сил безопасности в регулярную армию. Об этом в обращении к гражданам вечером 14 декабря заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает УНИАН.

Вучич подчеркнул, что Сербия способна защитить сербов в Косово, не уточняя, какую защиту он имеет в виду. Президент Сербии заявил, что «совершенно понятно», что решение косовского парламента было принято с согласия Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Германии.

Вучич 14 декабря встретился с подразделениями Вооруженных сил Сербии на юге страны и говорил с ними об их задачах.

Перед выступлением на телевидении Вучич принял посла России в Белграде Александра Чепурина, который заявил, что передал сербскому президенту сообщение из Москвы.

Представитель миротворческих сил в Косово (КФОР) Винченцо Грасо заявил, что эти силы гарантируют безопасность и защищают всех граждан. По его словам, Североатлантический альянс примет соответствующие выводы в связи с решением парламента Косово.

Напомним, 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО.