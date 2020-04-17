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Последний раз в Киеве такая пылевая буря, накрывшая столицу 16 апреля, наблюдалась несколько десятилетий назад. Об этом сообщил председатель ГосЧС Николай Чечеткин, передает УНИАН.

 «Относительно бури, которая вчера возникла, это – необычное явление для нашего региона. Последняя такая буря была, по данным Укргидрометцентра, несколько десятков лет назад», – сказал он.

Он добавил, что пылевая буря состояла преимущественно из смеси пыли и остатков продуктов горения пожаров из Житомирской области.

Напомним, 16 апреля столицу накрыла пылевая буря. Природное явление вместе с порывами ветра значительно осложнили дорожно-транспортное движение в столице и окрестностях.

 
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