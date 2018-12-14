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Компания «Укрзализныця» в 2019 году планирует в два этапа повысить тарифы на пассажирские перевозки во внутреннем сообщении, суммарно увеличив их на 25,4%.

Об этом говорится в проекте финплана на следующий год, который предварительно одобрил набсовет компании, сообщает «Экономическая правда».

«В 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%», – указывается в пояснительной записке.

Согласно ей, ожидается также повышение цен с апреля в международном сообщении в среднем на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.

В то же время «Укрзализныця» отмечает невозможность запланировать повышение тарифов на пригородные перевозки, так как облгосадминистрации «неохотно идут на встречу» и процедура согласования с ними требует много времени.

В результате компания надеется увеличить доходы от перевозки пассажиров по сравнению с этим годом на 18,5% – до 10,28 млрд грн, что составит 11,6% всех ее доходов, несмотря на ожидаемое сокращение пассажиропотока на 0,8% – до 28,65 млрд пасс.-км.

В частности, доходы от международного сообщения могут возрасти на 5,9% – до 2,04 млрд грн, от внутреннего – на 24,4%, до 7,54 млрд грн и от пригородного – на 1,9%, до 0,7 млрд грн.

Напомним, «Укрзализныця» с 20 мая повысила цены на билеты на 12%. 

Кабмин прогнозирует, что тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/- 3%) – в 2020-2021 годах.
ForUm

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