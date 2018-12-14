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Госдума РФ на заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект, позволяющий украинцам получить российское гражданство в упрощенном порядке, сообщает ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке, это позволит принять в гражданство РФ в упрощенном порядке соотечественников, «проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников пояснял, что законопроект поможет решить вопросы получения российского гражданства в первую очередь ураинцами. «Президент будет определять категории лиц, которые попадают под возможность получения гражданства в упрощенном порядке. Таким образом не нужно будет принимать отдельные законы, во многом проблема украинских беженцев и переселенцев в части получения российских паспортов будет решена», - указал депутат.

Кроме того, законопроект упрощает прием в гражданство и для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Они смогут подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе. При этом у участника программы должно быть разрешение на временное проживание или вид на жительство - в целях обеспечения «безопасности РФ и недопущения распространения опасных заболеваний на ее территории» и «безопасности страны в условиях возрастающей террористической угрозы», поскольку при получении этих документов проводятся медицинское освидетельствование и обязательная дактилоскопическая регистрация.
ForUm

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