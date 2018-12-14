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В Сербии говорят о возможности вооруженного вторжения в Косово после того, как парламент частично республики принял решение о создании собственной армии.

Официальный Белград назвал шаг «прямой угрозой миру и стабильности в регионе», а в НАТО назвали косовское решение «несвоевременным». При этом в альянсе призвали стороны к диалогу, сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

Сегодня парламент Косово при участии 107 из 120 депутатов принял три законопроекта, которые предусматривают расширение численности Сил безопасности республики, которая сегодня состоит из 4 тысяч бойцов. При этом, решения предусматривают переформатирование их в регулярную, но легко вооруженную армию.

Политики, которые представляют сообщество этнических сербов бойкотировали голосование. В Сербии же настаивают, что новая армия Косово нарушает резолюцию ООН, которая остановила войну региона за независимость в 1998-1999 годах.

При этом, в Белграде прямо заявили, что могут ответить военным вторжением в сепаратистскую провинцию. Премьер-министр Ана Брнабич сказала, что это «один из сценариев, которые сейчас на столе».

Сегодня также советник президента Сербии Никола Селакович заявил, что страна может отправить свои Вооруженные силы в Косово или объявить регион оккупированной территорией. Министр иностранных дел Ивица Дачич прокомментировал, что будет добиваться созыва чрезвычайной сессии Совета безопасности ООН из-за решения Приштины.

В свою очередь, сербский президент Александар Вучич посетил расположение сербских войск на границе с Косово, чтобы «сыграть мускулами». Если Сербия решится на военную интервенцию в Косово, это будет означать, что ее армии придется столкнуться с тысячами миротворцев НАТО включительно с солдатами США, которые базируются в Косово с 1999 года.

Напомним, 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО.
ForUm

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