В Харьковской области от гриппа умерла 62-летняя женщина.
Она скончалась 5 дней назад и лишь сегодня стали известны результаты экспертизы, которые подтвердили, что она болела гриппом, сообщает ТСН.
А накануне сообщили о первой жертве гриппа в этом году - 9-летней девочке.
Напомним, в начале декабря в Одесской области от риновирусной инфекции умер одномесячный ребенок.
1 декабря в Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка.
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