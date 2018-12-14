В Харьковской области от гриппа умерла 62-летняя женщина.

Она скончалась 5 дней назад и лишь сегодня стали известны результаты экспертизы, которые подтвердили, что она болела гриппом, сообщает ТСН.

А накануне сообщили о первой жертве гриппа в этом году - 9-летней девочке.

Напомним, в начале декабря в Одесской области от риновирусной инфекции умер одномесячный ребенок.

1 декабря в Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка.