также в разделеПроисшествия
В Кривом Роге мужчина погиб, питаясь украсть кабель на крыше
Под завалами в Фастове ищут людей 16
Взрыв в Фастове: Пострадавший мужчина выпал с 5-го этажа 55
С главной елки Черноморска украли гирлянду 15
В многоэтажке Фастова взорвался газ, проводится эвакуация 46
На Сумщине мужчина пытался провезти в РФ пулемет 22
В Кропивницком киллер по ошибке застрелил не того человека 95
Обстрел и сердечный приступ: На Донбассе погибли два десантника 101
На Донбассе от пули снайпера погиб военный 29
В результате крушения поезда в Анкаре украинцы не пострадали 34
На Львовщине столкнулись грузовик и микроавтобус, 7 пострадавших 17
Из-за падения дерева на пути на Киевщине задерживаются ряд поездов 25
Непогода обесточила в Украине 170 населенных пунктов 30
На Одесчине в автобусе нашли взрывчатку 40
За сутки на Донбассе ранены двое военных 26
Под Киевом столкнулись маршрутка и грузовик: есть жертвы 71
В Одессе из-за осложнений кори умер ребенок 30
В Харькове на рабочем месте повесилась нотариус 116

В Харькове умерла от гриппа 9-летняя девочка.

Как сообщает UA:Харьков со ссылкой на заместителя директора департамента здравоохранения ХОГА Галину Сироштан, трагедия произошла 1 декабря.

Девочка скончалась в машине скорой помощи.

По словам Сироштан, экспертиза подтвердила, что ребенок болел гриппом.

«Высеяли вирус гриппа. Патологический материал, который забрали после судебно-медицинской экспертизы, - высеялся сезонный грипп», - отметила чиновник.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
24
Теги