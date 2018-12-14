В Харькове умерла от гриппа 9-летняя девочка.
Как сообщает UA:Харьков со ссылкой на заместителя директора департамента здравоохранения ХОГА Галину Сироштан, трагедия произошла 1 декабря.
Девочка скончалась в машине скорой помощи.
По словам Сироштан, экспертиза подтвердила, что ребенок болел гриппом.
«Высеяли вирус гриппа. Патологический материал, который забрали после судебно-медицинской экспертизы, - высеялся сезонный грипп», - отметила чиновник.
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