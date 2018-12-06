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В Одесской области от риновирусной инфекции умер одномесячный ребенок. Это первый случай смерти от ОРВИ в сезоне осень-зима 2018-2019 года.

Об этом Громадському сообщила заведующая отделом гриппа Центра общественного Минздрава Украины Оксана Артемчук.

«Это произошло на прошлой неделе в Одесской области. Это ребенок в возрасте один месяц. Он умер от риновирусной инфекции, которая подтверждена методом полимеразной цепной реакции», - сообщила Артемчук.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, с 26 ноября по 2 декабря 2018 гриппом и ОРВИ заболели более 195 тыс. человек. При этом летальных случаев от гриппа в этом сезоне пока не фиксировали. Что касается эпидемиологической ситуации, то уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ сейчас на 2% меньше эпидемиологического порога.

«Нынешние показатели не означают, что эпидемия началась и даже если мы превысим немного этот уровень, то это не будет означать начало эпидемии. После эпидемиологического порога у нас еще есть средний и высокий уровни. То есть считать, что эпидемия началась можно только, когда уровень заболеваемости достигнет среднего уровня (выше эпидемиологического порога. - Ред.)», - пояснила Артемчук.

Вместе с ростом уровня заболеваемости в Центре общественного здоровья фиксируют также и увеличение количества вакцинированных людей. В общем, с начала сезона вакцинировались 117 тыс. человек, добавила Артемчук.
ForUm

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