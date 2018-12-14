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В Фастове  подготовлены сто мест (в двух больницах и лицее) для временного проживания отселенных жителей пятиэтажного дома, в котором произошел взрыв, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Также развернут пункт обогрева.

Сотрудниками полиции осуществляется охрана квартир дома и общественного порядка.

На время проведения поисково-спасательных работ ограничен доступ жителей в квартиры дома.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечены 193 человека и 41 единица техники.

Как сообщал ForUm, 14 декабря в 09:20 по ул. Садовая, 10, в Фастове Киевской области в одном из подъездов, предварительно, на четвертом этаже пятиэтажного десятиподъездного жилого дома (70 квартир, зарегистрировано 166 жителей) произошел взрыв вероятно бытового газа без последующего горения.

 

Взрывом разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего по пятый этаж.

 

Пострадал 1 человек. Эвакуированы из подъезда дома около 10 человек.

 

Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения.
ForUm

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