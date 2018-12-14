На следующей неделе в Украине будут доминировать морозы и сухая погода, лишь в западных областях выпадать периодически мокрый снег и снег, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Общая тенденция идет к прекращению осадков и понижению температуры воздуха.

В атмосферы все по графику – сначала снег, потом закрепление снежных уроков морозом.

Уже в ближайшее время ночью в Украине -2-8 градусов, днем ​​-1-4 градуса. В воскресенье на крайнем западе осадков увеличится и несколько потеплеет», - написала она в Facebook.

В Киеве 14-15 декабря умеренный снег, 16 декабря и далее – без существенных осадков.

В столицу также придет похолодание. Ночью постепенно от 3-6 до -4-9 градусов, днем ​​ожидается -2-5 градусов.