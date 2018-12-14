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По факту кражи гирлянды с главной елки Черноморска начато уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Об исчезновении новогоднего украшения правоохранители узнали во время мониторинга интернета.

Пока никаких заявлений по этому поводу в полицию не поступало. Несмотря на это, по факту кражи работниками Черноморского ОП начато уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия, суммы нанесенного материального ущерба и лица, совершившие правонарушение.
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