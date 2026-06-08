На Донеччині старший бойовий медик продав дрони свого підрозділу

У Донецькій області затримали українського військовослужбовця, який продав 16 дронів свого підрозділу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, старший бойовий медик роти безпілотних авіаційних комплексів одного з батальйонів військової частини вирішив заробити на майні підрозділу.

За даними слідства, він викрав 16 дронів від українського виробника та через знайомих почав шукати покупця, приховуючи власну причетність до продажу.

Як стверджують у ДБР, покупець швидко знайшовся, адже вартість безпілотників була суттєво нижчою за ринкову.

Проте наприкінці травня, одразу після продажу дронів, правоохоронці затримали військовослужбовця. Усі 16 безпілотників довелося вилучити, розповіли у ДБР.

Зазначається, що його дії завдали збитків державі на понад 550 тис. грн.

Військовослужбовцю повідомили про підозру у викраденні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 чинного Кримінального кодексу України).

За цим злочином передбачено до 15 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.