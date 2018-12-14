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Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с незаконным решением российского оккупационного «суда» в Симферополе об аресте гражданина Украины Эдема Бекирова на 1 месяц и 30 дней. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Крымскотатарский активист, был незаконно задержан 12 декабря 2018 при въезде на территорию временно оккупированного Крыма, куда он направлялся для посещения матери и семьи. Оккупационные власти Крыма сфабриковано очередное обвинение по ст. 221 и 222 (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов) Уголовного кодекса РФ.

«Большое беспокойство вызывает тот факт, что Бекиров, который более 18 лет является инвалидом 1 группы и имеет ряд сопутствующих проблем со здоровьем, из-за которых он вынужден ежедневно принимать лекарства, за двое суток (от задержания до рассмотрения сфабрикованного дела в «суде»), не получил ни надлежащей медицинской помощи, ни еды или даже воды. Неоказание медицинской помощи является нарушением прав человека, а арест на 2 месяца является прямой угрозой его жизни», - подчеркнули в МИД.

В ведомстве воспринимают этот арест как продолжение давления на крымскотатарское население, а также как очередной вызов международному сообществу.

МИД потребовал от государства-агрессора Российской Федерации оказать срочную медицинскую помощь Бекирову, немедленно прекратить преследование активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

«Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на страну-агрессора до полной деоккупации Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых Россией украинцев», - резюмировали в МИД.
ForUm

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