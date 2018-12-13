Посол государства Израиль в Украине Йоэль Лион шокирован решением Львовского областного совета провозгласить 2019-й годом Степана Бандеры.

Соответствующее письмо дипломата обнародовало посольство Израиля в Facebook.

«Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета провозгласить 2019 год – годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией. Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через почитание их исполнителей», - написал он.

Напомним, Львовский облсовет провозгласил 2019-й годом Степана Бандеры.

5 декабря 2018 года в Верховной Раде группа народных депутатов предложила обратиться к президенту Петру Порошенко с инициативой присвоить Степану Бандере звание Героя Украины посмертно.