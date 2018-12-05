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Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде обратиться к Президенту Петру Порошенко с инициативой присвоить Степану Бандере звание Героя Украины посмертно.

Соответствующий проект постановления №9368 зарегистрирован в парламенте 5 декабря.

Текст документа пока отсутствует.

Напомним, в январе 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Степану Бандере звание Героя.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд лишил Бандеру звания, поскольку он не являлся гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд Украины оставил в силе это решение.

Бандера родился 1 января 1909 в селе Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области. С 1940 года возглавил Организацию украинских националистов. Он похоронен на кладбище в Мюнхене.

В 2016 году Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Бандеры.
ForUm

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