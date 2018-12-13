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США призвали Венгрию нормализовать отношения с Украиной и прекратить попытки блокировать сотрудничество Киева с НАТО.

Соответствующее заявление сделал посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн, сообщает УНИАН.

В распространенном посольством заявлении он отметил, что сейчас Россия больше, чем когда-либо, «испытывает Запад».

По его словам, лучшим способом поддержки реформ в Украине будет диалог с Киевом, а не блокирование сотрудничества Украины с НАТО. Посол США предупредил, что Венгрия, которая серьезно зависит от российских энергоресурсов и ядерных наработок, играет с огнем, «заигрывая» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Путин не заинтересован в национальном суверенитете. Его видение – неоимперское. Если Украину постигнет неудача, Венгрия окажется на передовой российской агрессии», - заключил он.

Напомним, ранее глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт продолжит и далее блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО.
ForUm

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